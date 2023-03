I numeri e l’appello della Iulm "Il Paese dei bonus a pioggia ora deve investire sui giovani"

di Simona Ballatore

"Nel Paese dei bonus a pioggia (dal bonus vacanze al bonus zanzariere), più preoccupato di difendere i diritti dei pensionandi e le quote 100 che i diritti dei giovani, serve una politica che rimetta in moto l’ascensore sociale". È l’appello del rettore Gianni Canova all’inaugurazione dell’anno accademico della Iulm. Che mette al centro il disagio giovanile, economico e psicologico. Ricorda il triste primato per numero di Neet, la fatica dei "neolaureati che si vedono offrire una retribuzione che il più delle volte non basta neppure per pagare l’affitto di un monolocale in una zona periferica di Milano". Si ricorda, in tutti gli interventi, la studentessa che si è tolta la vita in ateneo. "Una tragica vicenda che ci dice che dobbiamo fare ancora di più per intercettare non solo le esigenze, ma le ansie", dice il sindaco Giuseppe Sala. "Si è parlato molto del malessere che serpeggia tra le giovani generazioni. C’è chi lo ha attribuito alle università troppo competitive, chi alle famiglie poco attente o distratte, chi a una società generatrice di ansie prestazionali o performative", continua Canova, senza dimenticare i disagi prodotti dalla rivoluzione digitale e "l’inquinamento comunicativo" che ha nei ragazzi le "prime vittime". Ricorda la missione dell’università. "Troppo spesso abbiamo licealizzato l’università - sottolinea il rettore -. Abbiamo eliminato i riti di passaggio. Abbiamo dimenticato che il malessere attuale di tanti giovani non risiede nell’opposizione fra sogno e realtà, ma spesso nell’assenza di sogno e di progetto. Nella rinuncia a priori". Chiedono aiuto gli universitari: le richieste di counseling psicologico sono raddoppiate. "Dobbiamo noi tutti dire con forza che l’università non è la malattia, ma la terapia per tante forme di disagio giovanile - sottolinea Canova -. Ma per farlo, per essere credibile, l’università non deve essere una caletta senza vento, ma un luogo di sfida e di confronto".

Tra le sfide è stata ricordata quella di genere: nell’"università più rosa di Milano" - come ha ricordato il sindaco Sala - negli ultimi tre anni il 62,5% dei vincitori dei concorsi per professore ordinario è donna; le studentesse rappresentano il 78,3% della popolazione universitaria. Che continua a crescere e a chiedere spazi. I 5.220 studenti del 201718 sono diventati 7.214. "Ci sono trattative in corso per due aree adiacenti al campus dove realizzare nuove aule", spiega a margine il rettore, mentre sono cominciati i lavori di ristrutturazione della “torre“ un tempo occupata dalla Scuola Politecnica, che ospiterà i master e il Museo della Comunicazione. In zona Ripamonti, l’ateneo ha opzionato altri cento posti letto per i suoi studenti: sette su 10 sono fuorisede. L’ultimo appello va al Ministero. "Lo Stato spende circa 7.000 euro per ogni studente che si iscrive a un’università statale. Poco più di mille per chi si iscrive a una università non statale - fa i conti Canova -. Se calcoliamo che nel 21-22 gli iscritti alle non statali erano 280.388 l’esistenza stessa delle non statali fa risparmiare quasi due miliardi. Ma nonostante questo non è consentito alle famiglie che ci scelgono la detraibilità fiscale delle rette". Chiede un cambio di passo e la possibilità di essere ammessi ai finanziamenti per i dipartimenti di eccellenza: "Perché abbiamo gli stessi doveri ma non gli stessi diritti degli atenei pubblici".