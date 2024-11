I No Vasca: "Vogliamo vedere i dati"

Quelli della vasca di laminazione sono "impatti non monitorati". La denuncia arriva dal Comitato No Vasca (nella foto), che ieri ha organizzato un presidio per illustrare la richiesta di documentazione presentata al Comune di Milano e a MM Spa. "Chiediamo di rendere pubblico e consultabile il piano specialistico di pulizia dell’impianto, che ci era stato garantito", ha spiegato la portavoce del comitato Matilde Minella. "Avrebbe dovuto essere pubblico da ottobre 2023.

L’accordo è stato stipulato, a vasca è entrata in funzione ed è stata riempita ormai 8 volte, ma del piano non c’è traccia. La pulizia deve avere un iter anche supervisionabile dai cittadini". Si chiede poi di rendere consultabili le analisi sui fanghi di precipitazione in vasca e sui liquami. "Il Comune di Milano ci aveva detto che dopo ogni riempimento i fanghi devono essere campionati. Vogliamo i dati sui filtri delle centraline e gli inquinanti. Quali sostanze chimiche esalano è di interesse ambientale: è l’aria che respiriamo tutti i giorni - ha concluso Minella -. Abbiamo scoperto che da maggio MM e Comune di Milano non inviano più al Comune di Bresso il monitoraggio ambientale con i dati: quello alla salute è un diritto e questa è un’opera ad alto impatto, senza filtro né schermo per 2mila residenti". La.La.