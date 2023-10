I Nas nelle mense: "Controlli regolari"

Visita blitz dei Nas ieri mattina alle scuole cassinesi e in dettaglio ai locali refettorio e cucina, tre ore di sopralluogo, attrezzature, locali e procedure al setaccio, e alla fine il semaforo verde: "Arredi, attrezzature e locali in condizioni strutturali e igieniche adeguate". È lo stesso comune, con una nota del primo pomeriggio, a informare della visita a sorpresa dei militari del nucleo antisofisticazione che hanno svolto nelle scuole un "minuzioso controllo" durato dalla metà mattinata alle prime ore del pomeriggio. "Non so - chiosa la sindaca Elisa Balconi - se questa ispezione sia stata richiesta o sollecitata da qualcuno oppure se si tratti di normali visite che i Nas effettuano a sorpresa scegliendo con modalità spot gli istituti, ma in fin dei conti poco importa. Ciò che ci interessa è quanto emerso, e cioè che tutto è in regola, e che i tanti bambini che frequentano gli istituti scolastici vivono e mangiano in un ambiente sano e idoneo". Pubblici anche gli stralci della relazione finale: "Le attrezzature, gli arredi e i locali si presentano in condizioni igieniche e strutturali adeguate e comunque compatibili con l’attività di preparazione in corso. Non si rilevano la presenza o tracce di infestanti. Da controlli a campione non sono stati trovati alimenti in cattivo stato o scaduti o non tracciabili". Promossa anche l’acqua: cui si visiona registro di manutenzione, con esito conforme". Il servizio di ristorazione delle scuole cassinesi è da tempo appaltato a Dussman Srl. Vengono preparati circa 800 pasti al giorno, di cui oltre 500 destinati alla scuola primaria.

M.A.