I milanesi in partenza Mare e città d’arte in testa

di Marianna Vazzana

Valigie e borse al seguito, incroci di sguardi tra chi parte e chi arriva in città per i giorni di Pasqua. Nella prima categoria: i milanesi che non vedono l’ora di staccare dalla routine. Nella seconda, i turisti desiderosi di scoprire Milano. A darsi il cambio la mattina del sabato santo in stazione Centrale, una folla di persone. I cittadini in viaggio sono in crescita del 20% rispetto al 2022 stando alle rilevazioni di Fiavet Lombardia che ha monitorato le prenotazioni dei milanesi nei giorni di Pasqua: richieste mete italiane, come capoluoghi, città d’arte e agriturismi, e capitali estere, come reso noto da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Chi sta per lasciare la città guarda i tabelloni oppure aspetta i compagni di viaggio prioiettandosi con la mente alla mini vacanza di qualche giorno. Nicole Hunter, studentessa ventenne di Moda e Industrie creative alla Iulm, illustra il suo programma: "Raggiungerò la mia famiglia a Riccione e poi, da lì, andremo tutti a Tenerife. Sento proprio il bisogno di qualche giorno di relax". Come lei, Veronica, impiegata di 51 anni, desidera il mare ma senza allontanarsi troppo da casa. "La scelta quindi è stata la Liguria. Finalmente liberi dalle restrizioni e dall’incubo Covid. Qualcuno indossa ancora la mascherina ma si viaggia con uno spirito leggero. Almeno io". E non è l’unica. Le due amiche Letizia Spione e Morena Gammeri, che a Milano vivono e lavorano occupandosi rispettivamente di gestione del personale e di analisi dei processi aziendali, non vedono l’ora di “staccare“.

"Per qualche giorno vogliamo svuotare la mente: abbiamo scelto Mantova. Vedremo Palazzo Te, il Duomo e poi chissà". Insieme alla cagnolina Vispa, "di nome e di fatto". Letizia è originaria di Andria, in Puglia, mentre Morena arriva da Brolo, in Sicilia. "Siamo andate dalle nostre famiglie prima di Pasqua, anche perché in questo periodo i prezzi dei biglietti di aerei e treni lievitano. Ora andiamo in vacanza insieme". Greta Rinaldo, di 19 anni, studentessa di Ingegneria energetica Politecnico, invece, torna a casa adesso: "Vado dalla mia famiglia, tra Treviso e Venezia. Solo qualche giorno: gli esami si avvicinano e devo tornare a studiare".