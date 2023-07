I migranti appiccano il fuoco per protesta: 23 spostati altrove

Alta tensione al Cpr, Centro di permanenza per i rimpatri, di Milano a seguito di una violenta protesta da parte di alcuni ospiti della struttura che hanno dato incendiato le suppellettili di quattro stanze.

L’allarme è scattato ieri attorno alle 18 quando nel “settore C“ di via Corelli è stato appiccato il fuoco come contestazione per le condizioni ritenute insostenibili dai migranti.

Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco mentre la polizia ha ripreso il controllo della situazione. Le camere coinvolte sono state dichiarate inagibili e per questo motivo 23 migranti sono state ricollocati in un’altra struttura.

Re.Mi.