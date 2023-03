I keniani sono i padroni assoluti ma in mostra Gambino e Selvarolo

Il secondo sparo di cannone della mattinata in piazza Castello ha dato il via alla Stramilano Half Marathon, la mezza maratona tra le più partecipate d’Italia, sulla classica distanza di 21.097 Km, che ogni anno attrae atleti da tutto il mondo e giovani sportivi. Circa 6mila iscritti si sono riversati nelle vie passando per Corso Sempione fino a Porta Venezia, e poi ancora percorrendo viale Papiniano e via Elvezia fino a tornare al punto di partenza: a sostenerli il Villaggio degli Atleti, allestito da Croce Rossa Italiana in piazza del Cannone, che ha offerto assistenza sanitaria, un’area massaggi e il servizio di deposito borse. Anche in questa edizione speciale gli atleti hanno dato il meglio di sé, scrivendo dei record che rimarranno nella storia della competizione: per gli uomini il debuttante 19enne Cosmas Mwangi Boi ha conquistato il gradino più alto del podio rimanendo sotto l’ora e registrando un tempo di 59’40” seguito da seguito da Isaac Kipkemboi Too e al terzo posto da Bernard Musau Wambua, tutti e tre keniani. Sebbene gli italiani non abbiano raggiunto il podio, si sono messi in mostra per l’ottima performance due azzurri, Salvatore Gambino (1h01”09”) e Pasquale Selvarolo (1h02’54”). Il Kenia ha fatto “piazza pulita” di medaglie, guadagnandosi anche l’oro femminile: al primo posto l’atleta Gladys Cherop Longari, con 1h07’28”,lo stesso tempo per l’etiope Aberash Schilima Kebeda e terzo posto per la sua connazionale Anchinalu Dessie Genaneh (1h07’30”). Non è passato inosservato però il sesto posto di Giovanna Epis (1h12’01”), prima tra le atlete italiane. M.R.