I dipendenti chiedono rispetto e compensi adeguati al ruolo

Lavoratori in sciopero al magazzino merci della Coop Lombardia di Pieve. Chiedono il rispetto del contratto (e dei livelli) e il riconoscimento dei buoni pasto. Da ieri 70 lavoratori della cooperativa Clo che ha in appalto il facchinaggio presso il centro merci della Coop sono in sciopero. "Dopo mesi di attese ancora oggi alla Coop ci sono operai della Clo che svolgono mansioni di 4 livello ma vengono pagati come 5 livelli. Una situazione che va contro il contratto collettivo nazionale - spiega Salvatore Lombo sindacalista della Cisl - Lo sciopero è durato tutta la giornata e non smetteremo fino a quando non saremo convocati da parte della cooperativa. I lavoratori sono stanchi e determinati "Il presidio con lo sciopero è riprende questa mattina alle 5 nonostante sia arrivata in serata la comunicazione da parte della Clo di una disponibilità all’incontro. Ci fermeremo solo a risultato raggiunto" aggiunge il sindacato Uil. Fra le richieste dei lavoratori anche la concessione dei buoni pasto da 5-6 euro al giorno, un "benefitUn "benefit" che hanno già molte altre realtà analoghe. Il clima fra i lavoratori è molto teso anche se la protesta si sta svolgendo nel rispetto delle regole. Massimiliano Saggese