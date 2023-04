I dem: bisogna normare l’intelligenza artificiale La proposta di legge in due testi (uno è di ChatGpt)

Il Pd ha una proposta di legge regionale per iniziare a regolare l’utilizzo dei chatbot, e ha depositato al Pirellone due testi: uno scritto dai consiglieri dem (che avevano depositato un progetto analogo, primo firmatario l’ex capogruppo Fabio Pizzul, nella passata legislatura) con la consulenza di Luca Mari, professore all’università Liuc; l’altro direttamente da ChatGpt. In tempi non sospetti, cioè prima che il Garante della Privacy sospendesse l’accesso, precisa il consigliere Samuele Astuti (in foto): "Anzi, avevamo usato la versione 3.5", la precedente all’attuale, e comunque il chatbot ha “azzeccato“ tre dei quattro cardini del testo umano: i temi della responsabilità, della trasparenza (sia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale che delle sue fonti) e dei bias (le "distorsioni" che può avere, ad esempio sul fronte razzismo). È rimasto vago sul quarto punto sollevato dai dem: guarda caso, la privacy.

Ma "è interessante che abbia proposto d’istituire un osservatorio", ragiona il professor Mari, sottolineando che "per la prima volta nella storia possiamo dialogare in modo “ricco“ con un’entità che non appartiene alla nostra specie. Non sorprende che la nostra società non sia pronta". La proposta di legge “artificiale“, sottolinea Astuti, è "una provocazione", l’obiettivo dei dem "stimolare un dibattito indispensabile" perché le istituzioni intervengano non a vietare, ma a normare. Cita la stima di Goldman Sachs, 300 milioni di posti di lavoro in meno a fronte di un incremento del Pil del 7% "che se questa rivoluzione non sarà governata finirà nelle tasche di pochi, con effetti negativi per molti". L’operazione probabilmente senza precedenti si muove in sinergia col Parlamento europeo – il capodelegazione Brando Benifei stima che "entro fine legislatura", cioè tra un anno, possa esser licenziato il regolamento Ue sugli utilizzi più "a rischio" dell’intelligenza artificiale – e coi dem al Parlamento italiano, ma riguarda, assicura Astuti, anche aspetti di stretta competenza regionale "come l’uso di questi sistemi nelle partecipate". Ora la palla passa al futuro ufficio di presidenza della neonata VII Commissione, che esaminerà la proposta. Insieme a quella di cui è co-autore ChatGpt.Giulia Bonezzi