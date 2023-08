I danni del maltempo Trecentomila euro per le prime emergenze

di Giuseppe Nava

Il conto è davvero salato per i danni provocati dal forte maltempo e dalle violente grandinate che sono avvenute la fine di luglio: dopo i controlli, le verifiche e le rendicontazioni, l’importo complessivo è di poco meno di 300mila euro, per la precisione di 295mila euro, tra costi dei lavori e Iva, che l’amministrazione comunale di Cormano ha spedito a Regione Lombardia e al governo centrale per l’assegnazione delle risorse finanziarie.

Le "scariche di grandine di grossa dimensione" di quei giorni, come precisato nelle delibere della Giunta del sindaco cormanese Luigi Magistro, non hanno risparmiato i parchi pubblici, alcune scuole e anche gli uffici municipali di Spazio Comune di via Papa Giovanni XXIII a Cormano, allagati e resi inagibili al pubblico per un giorno. Per non parlare poi del patrimonio arboreo presente nelle aree verdi e nei giardini dei plessi scolastici: ad avere la peggio sono state numerose piante di medio e alto fusto, che sono state persino sradicate e abbattute. "Prima di tutto voglio ringraziare gli agenti della polizia locale, i carabinieri di Cormano e i tecnici del Comune di Cormano che sono intervenuti subito dopo i violenti eventi atmosferici per mettere in sicurezza il territorio cittadino – spiega il sindaco Magistro –. Abbiamo poi attuato i controlli e le ricognizioni, per un importo complessivo dei danni di circa 300mila euro. Davvero una somma cospicua".

Tra gli edifici scolastici danneggiati risulta il plesso comprensivo di via Beccaria, nel cuore del quartiere di Brusuglio, dove sono stati necessari interventi di manutenzione urgente; alcuni alberi del giardino si sono schiantati su parti della recinzione esterna, da sostituire, mentre le forti folate di vento hanno divelto alcuni lucernai dei corridoi. "Tutte le scuole di Cormano riapriranno a settembre come previsto e non ci saranno ritardi a causa dei danni per i forti temporali di luglio – rassicura il primo cittadino Luigi Magistro –. Tutti i lavori e le riparazioni urgenti saranno concluse nelle prossime settimane e prima dell’inizio dell’anno scolastico".