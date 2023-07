I consigli per non cadere nella trappola delle truffe

Dal phishing ai falsi tecnici dell’acqua e del gas, dalla truffa dello specchietto al finto amico del figlio, o del nipote. In accordo con le forze dell’ordine e attraverso un numero speciale del bollettino comunale, l’amministrazione di Cerro al Lambro ha deciso di mettere in guardia i cittadini, anziani ma non solo, dai tentativi di raggiro più diffusi. Nella casistica delle truffe in strada, una delle possibili situazioni è la giacca sporca di gelato. "Urtando la vittima - avvisa il Comune -, si lascia cadere sulla giacca del gelato, o del caffè. Con la scusa di ripulire, ci si impossessa del portafoglio". Poi c’è il sedicente amico del figlio, o del nipote, che avvicina il malcapitato e, in cambio di denaro, gli consegna un oggetto, dicendo di aver preso accordi con un parente della vittima stessa. Fra i raggiri più classici ci sono anche il finto incidente stradale, ossia la truffa dello specchietto, oppure la gomma dell’auto bucata, che costringe il proprietario del veicolo a scendere per verificare la situazione, mentre il ladro ne approfitta per prelevare dall’abitacolo borse, o portafogli. Il consiglio è non dare credito a richieste sospette, non lasciare oggetti incustoditi sui sedili dell’auto e non effettuare prelievi di denaro se ci si sente osservati, o seguiti. Un invito all’attenzione riguarda inoltre le truffe on-line, o telefoniche: evitare di rispondere alle e-mail, o agli sms, dove viene richiesto di trasmettere codici e dati personali. Occhio alla truffa dello squillo: l’utente riceve sul proprio telefono degli squilli da numeri sconosciuti, spesso stranieri, e viene indotto, per curiosità, a richiamare. La telefonata viene reindirizzata ad un numero a pagamento, che va ad arricchire i truffatori.

A.Z.