I comitati di piazzale Baiamonti a Milano: glicine tagliato, stop al cantiere

L’associazione Animal King, con il sostegno del Comitato Baiamonti Verde Comune, dell’Associazione nazionale combattenti e reduci di Milano sez. Volta-Garibaldi e dell’associazione parco Piazza d’Armi Le Giardiniere, ha presentato formale richiesta di blocco dei lavori al cantiere del Museo della Resistenza in piazzale Baiamonti dopo aver constatato il 20 luglio una profonda incisione in due tronchi del glicine segnalato come luogo di nidificazione. L’associazione in una lettera inviata al sindaco Beppe Sala in primis, ad altri esponenti dell’amministrazione responsabili del verde e ai garanti degli animali, afferma che si tratta di azione in violazione degli articoli 31 commi 8, 10 e 11 del Regolamento Tutela Animali Comune di Milano in quanto compiuta in pieno periodo di nidificazione e che a seguito dell’intervento il glicine, la cui età supera i 70 anni, rischia di non sopravvivere, così come il resto del pergolato, e pertanto chiede il blocco dei lavori nel sito e l’assoluto divieto di abbattimento o potatura di qualsivoglia albero o cespuglio ivi presente. In sostegno di questa richiesta, il Comitato Baiamonti Verde Comune ha indetto un presidio di protesta per oggi alle 18.30 in via Volta 22 alla Camera del non lavoro.