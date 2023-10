"I clienti devono arrivare in auto davanti al negozio"

Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District, associazione che rappresenta 120 brand presenti nel quadrilatero, come valuta la Ztl annunciata dal sindaco Beppe Sala?

"Noi siamo contrari a questa Zona a traffico limitato. Bisogna chiarire una volta per tutte che via Monte Napoleone non è e non può essere un museo a cielo aperto, ma è, invece, un luogo dove si lavora, dove ci sono attività commerciali e imprese, dove si vende e si compra, quindi deve essere mantenuta e tutelata la possibilità di arrivarci in auto, soprattutto per quanto riguarda i clienti. E su questo punto abbiamo avanzato delle proposte al Comune in un’ottica di dialogo e confronto. Ma aspettiamo risposte".

Quali richieste avete avanzato, esattamente?

"Abbiamo proposto al Comune l’attivazione di un servizio di valet parking, in modo che i clienti, una volta arrivati in auto in negozio, abbiano chi provveda a parcheggiargliela nello stallo più vicino e a riconsegnargliela una volta finito lo shopping, poi l’incremento della sosta a pagamento e l’accesso serale ai ristoranti della zona".

Perché è così importante per i vostri clienti arrivare con l’auto davanti la vetrina?

"Perché si tratta di clienti che per motivi di sicurezza, privacy e comodità preferiscono arrivare in auto e non fare tratte a piedi. Come a Londra o a Parigi".

Non crede siano necessarie politiche di riduzione del traffico e dello smog?

"Lo stesso Comune dice che ora entrano in città sempre più auto elettriche, quindi perché insistere con la demonizzazione delle auto? La vera urgenza in via Monte Napoleone sono i furgoni lasciati perennemente in sosta davanti ai negozi anche al di fuori dell’orario del carico-scarico merci, anche tra le le 11 e le 19".Gi.An.