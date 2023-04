"I cittadini di allora avrebbero preferito l’autonomia"

“Baggio 1923: storia di un’autonomia perduta“ è il titolo del libro scritto da Paolo Gugliada, pensionato di 65 anni, ex informatore scientifico, che da anni raccoglie materiale sull’antico borgo in cui ha vissuto gran parte della vita e al quale è da sempre affezionato. Una pubblicazione curata insieme ad Annarita Torti, edita da “il diciotto“, numero che una volta rappresentava il territorio dell’attuale Municipio 7.

Com’era il clima, nel 1923?

"Il periodo era complicato. Il fascismo era appena salito al potere e già c’erano stati problemi a livello politico-amministrativo. A fine gennaio del 1923, quindi mesi prima dell’annessione (che avvenne a dicembre, ndr) il sindaco socialista Cesare Stovani diede le dimissioni dopo che il prefetto di allora bocciò il bilancio. Per sintetizzare, era “sbilanciato“, con un aumento di tasse per le classi più abbienti, in particolare su case e bestiame. I comuni “rossi“ avevano vita difficile. E Baggio lo era, anche con il sindaco precedente. Più di 560 Comuni furono sciolti dal fascismo al potere".

Baggio era “contento“ di essere inglobato da Milano?

"Io penso di no, per la forte identità del borgo. I baggesi avrebbero preferito mantenere l’autonomia".

Avevano partecipato alla Grande Guerra?

"Sì. Molti purtroppo morirono. Un sacrificio che non è stato dimenticato: a loro è dedicato il monumento ai Caduti di piazza Stovani (a cui sono poi stati aggiunti anche i nomi dei caduti e dei dispersi nella Seconda Guerra mondiale, ndr).

Qual è il monumento più antico?

"Il campanile di Sant’Apollinare vecchia, che risale al IX secolo. Ammirarlo è sempre un’emozione: invito tutti i milanesi a scoprire, o riscoprire, Baggio".

