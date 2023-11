I cinquant’anni del Cem . Gala green all’Auditorium con gli amici del pianeta

Mario Tozzi, un nome d’eccezione per chiudere in bellezza il traguardo dei 50 anni del Cem e mettere in vetrina tutte le eccellenze del territorio sulla sostenibilità. Sabato mattina, in passerella all’Auditorium Bcc di Carugate, sfileranno esperienze che guardano al futuro, legate al colosso pubblico dei rifiuti al lavoro in più di 70 Comuni fra hinterland e Brianza. Sarà il geologo della televisione, primo ricercatore scientifico del Consiglio nazionale delle ricerche, a mostrare per una volta tutto insieme quel che si fa in questa direzione grazie all’impegno di imprese grandi e piccole, no-profit e università. Un mondo tutto da indagare fra nomi del calibro di Thales Alenia Space, Nespresso, PizzAut, i ristoranti fondati da Nico Acampora a Cassina e Monza, gestiti da giovani autistici. Impatto zero dunque nel senso più ampio del termine per l’azienda dell’immondizia che nel 2023 ha raggiunto il mezzo secolo di vita. L’evento, "Parliamo di futuro - Esperienze di sostenibilità in movimento", è aperto a tutti e servirà "a conoscere le buone pratiche già presenti in provincia e a riflettere sulle sfide ambientali di domani che sia sul fronte pubblico che su quello privato aspettano ognuno di noi per un avvenire sempre più green - spiega il presidente Alberto Fulgione (nella foto) -. La nostra forza è anche quella di essere radicati in un’area attenta a questi temi e che ha sempre risposto con prontezza a ogni spinta innovativa e di miglioramento proposta dalla società". Un momento che serve a Cem per ribadire che "continueremo a investire in questa direzione". A discuterne anche la Bicocca, i centri del riuso, Atm e Plastic Free, plogger tutti impegnati nel proprio ambito a contrastare gli effetti dell’inquinamento. "Una mattinata di confronto su tematiche più che mai attuali e fondamentali per l’avvenire delle giovani generazioni - sottolinea Fulgione - uno dei nostri compiti è proprio quello di fare rete". Impegno concreto messo nero su bianco dal piano industriale dell’ex consorzio con l’incremento del bacino d’utenza che nel 2026 sarà cresciuto del 21% e la differenziata con sacco intelligente esteso al 63% dei 700mila abitanti serviti. Appuntamento in via San Giovanni Bosco alle 9.30.