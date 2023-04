I centri Insieme per il sociale premiati da Costa Crociere

Costa Crociere premia l’iniziativa che ha coinvolto gli ospiti dei centri diurni disabili di Insieme per il Sociale. A settembre due gruppi, accompagnati dagli operatori, hanno vissuto un viaggio indimenticabile che li ha portati a toccare le città di Savona, Barcellona e Marsiglia. Un progetto fortemente voluto da Ipis con l’obiettivo di portare i protagonisti a guadagnare nuovi spazi di vita e autonomia. "Siamo felici che l’eco molto positiva della vacanza per gli ospiti dei nostri cdd abbia portato ad oggi un riconoscimento da parte di una realtà come Costa Crociere. Ci auspichiamo che esperienze simili si possano replicare anche in futuro", ha commentato il direttore Luigi Leone. A occuparsi di organizzare la crociera per gli utenti è stata l’agenzia di viaggi Isola Bianca, che ha deciso di consegnare all’azienda pubblica consortile il premio "Protagonisti della Solidarietà" che ha visto un contributo economico riconosciuto da parte di Costa Crociere per l’iniziativa. La cerimonia si è svolta davanti agli occhi emozionati di coloro che hanno preso parte al viaggio: non solo gli utenti dei cdd, ma anche gli operatori di Ipis e della cooperativa Solaris. Le risorse economiche ricevute saranno devolute a favore di nuove e proficue iniziative di carattere sociale. La.La.