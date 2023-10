I camici bianchi al vertice con il gruppo dei sindaci

Medici e pediatri del Distretto sanitario della bassa Martesana-Paullese incontrano Ivonne Cosciotti nella sua veste di presidente del Consiglio di rappresentanza dei Comuni dell’Asst Melegnano-Martesana. "Siamo all’opera per assicurare a tutti le migliori condizioni di lavoro - ha garantito la sindaca di Pioltello ai professionisti riuniti in sala consiliare - Noi siamo anche i responsabili della salute dei nostri cittadini, ma voi siete in prima linea nella quotidianità. In città, dopo la pandemia, abbiamo voluto consegnare la benemerenza a tutto il personale sanitario in segno di riconoscenza per lo straordinario impegno e il coraggio dimostrato in quei mesi così duri e bui. Ma non basta. Serve impegno da parte di tutti, a partire da noi rappresentanti delle istituzioni, perché possiate continuare a esercitare in condizioni ottimali".Bar.Cal.