I 135mila euro dell’architetto Dall’ò

Il docente universitario Andrea Baschirotto è solo l’ultimo a finire in una lunga lista di colleghi condannati negli anni scorsi a risarcire i rispettivi atenei di appartenenza dei compensi percepiti per consulenze e attività di ricerca extra moenia. Una settimana fa, era toccato all’architetto Giuliano Dall’ò, associato di Fisica tecnica ambientale del Politecnico, che, dopo l’assoluzione in primo grado, è stato condannato dai giudici della Seconda sezione d’appello della Corte dei Conti a versare nelle casse di piazza Leonardo da Vinci 135mila euro per quindici incarichi assegnatigli da aziende ed enti pubblici tra il 2012 e il 2016.