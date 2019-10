Milano, 2 ottobre 2019 - "Recuperare circa 60 tonnellate di cibo all'anno, equivalenti a circa 220.000 pasti, con una riduzione di circa 230 tonnellate all'anno di CO2 e oltre 90 milioni di metri cubi d'acqua risparmiati". E' l'obiettivo lanciato dalla vicesindaco di Milano con delega alla Food Policy, Anna Scavuzzo, in vista della creazione di nove nuovi 'hub di quartiere' per estendere la raccolta e la donazione di cibo a tutti i municipi di Milano.

L'iniziativa coinvolge Comune di Milano, Assolombarda, Politecnico di Milano, Programma QuBi'- 'La ricetta contro la poverta' infantile' e Fondazione Cariplo, che cercano soggetti disponibili a collaborare per la creazione dei nuovi 'hub'. Da qui un avviso pubblico che resterà aperto fino al 30 settembre 2020. Le procedure di selezione saranno divise in 3 fasi: 10 ottobre 2019, 31 marzo 2020 e 30 settembre 2020. "Vogliamo replicare e potenziare il modello già sviluppato in municipio 9 con il Banco Alimentare della Lombardia", dice ancora Scavuzzo, ricordando che grazie agli hub di quartiere il cibo in eccedenza viene raccolto dai supermercati e dalle mense aziendali, stoccato e reso disponibile per la redistribuzione alle associazioni locali che si occupano di persone indigenti.

L'avviso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici o privati, che possano dare supporto in molteplici modi, per esempio, con spazi per un minimo di quattro anni con dimensione superiore a 80 metri quadri. Ad essere necessarie sono inoltre attività tecniche finalizzate a ristrutturazioni, allestimenti di celle refrigerate, montaggio di piccole infrastrutture e arredi .Richiesti sono anche furgoncini coibentati e cargobike, oltre a sponsorizzazioni finanziarie.