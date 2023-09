Hub del design nell'ex Isotta Fraschini a Milano: Coima presenta Ivory

Coima, società che si occupa di sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali, presenta "Ivory", un progetto di riqualificazione efficiente, innovativo e tecnologico firmato dallo studio di architettura milanese Piuarch. Situato in piazzale Zavattari 12, tra San Siro e City Life, Ivory nasce dal recupero di un edificio degli anni ’50, parte dello stabilimento della fabbrica automobilistica Isotta Fraschini, situato in una zona di Milano in forte sviluppo e che ambisce a diventare uno dei poli attrattivi della citta. L’intervento, a destinazione direzionale, porterà alla riqualificazione di una superficie di circa 14.000 metri quadrati su 12 piani fuori terra, con circa 1.400 metri quadrati di terrazze panoramiche, oltre a spazi polifunzionali e retail. Ivory èun esempio virtuoso di edificio sostenibile. Il progetto di Piuarch mira a valorizzare la verticalità dell’edificio attraverso il recupero di alcuni elementi architettonici della struttura originale.