Hotel Magna Pars "Clienti nel mirino della gang dei Rolex"

Barbara Rohner, general manager del Magna Pars, l’Hotel à Parfum in via Vincenzo Forcella, abita a a Milano da vent’anni. "È la mia seconda città – premette con orgoglio – e ho imparato a conoscerla. Sono nata in Argentina e lì, come ben sapete, ci sono dei problemi di sicurezza di altra natura rispetto a quelli italiani. Malgrado tutto, non mi ha sorpreso la notizia della tentata rapina al pilota di Formula 1 Carlos Sainz, spesso i turisti stranieri girano per le vie di Milano ignari che anche qui brulicano scippatori e borseggiatori. Io invece, diciamo che sono nata pronta a questo tipo di inconvenienti".

È mai capitato un “incidente“ simile a uno dei suoi clienti?

"Sarebbe difficile il contrario – sospira Barbara Rohner –. In tanti anni da direttrice ho dovuto affrontare diverse problematiche. Una signora era stata derubata, borsa e portafogli compresi, in stazione Centrale. L’abbiamo aiutata a fare denuncia ma sono situazioni sempre spiacevoli, soprattutto se accadono durante una vacanza. Oltre ai “soliti“ borseggi isolati, siamo stati anche noi in passato presi di mira dalla cosiddetta “banda de Rolex“. Si appostano davanti all’hotel in sella a dei motorini e appena i visitatori entrano in taxi, cominciano a seguirli: al primo semaforo rosso si accostano e non fai a tempo ad accorgertene...".

Negli anni il suo giudizio su Milano è cambiato?

"La mia esperienza personale parla per me. Non puoi viaggiare pensando di vivere in un mondo delle fiabe, non è realistico. Ogni tanto mi sembra che ci sia anche un po’ di leggerezza da parte nostra". Lei personalmente è mai stata vittima di qualche “incidente”?

"Purtroppo sì, è capitato anche a me. Ma le parlo dell’hinterland milanese, dove abito. I ladri mi hanno fatto “visita“ tre volte, oltre ad avermi distrutto la macchina per prendere la borsa. Pensavano di trovarci dentro chissà cosa".

Mariachiara Rossi

mail: [email protected]