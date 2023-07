"Ho sbagliato a fare quella cosa" Anche le scuse a caccia di clic

Davanti alla telecamera si mostra tranquillo e sereno. Sorseggia una tazza di tè poi comincia a parlare. "È vero, lo ammetto, sono stato un c......e. Ho sbagliato a fare quella cosa". Inizia così il mea culpa – affidato ad una story di Instagram – di uno dei due autori della finta richiesta di aiuto al 118 diventata virale dopo la pubblicazione di un video su TikTok. Un caso che ha portato alla ribalta a livello nazionale due ragazzi ventenni residente nel Milanese, che domenica scorsa hanno pensato bene di simulare un malore per richiedere l’intervento dell’ambulanza e farsi così dare un passaggio dalla zona industriale di Coriano fino a Riccione. Una bravata che rischia ora di costargli molto caro: entrambi sono stati infatti denunciati dall’Ausl Romagna e dovranno rispondere dell’accusa di procurato allarme oltre che di interruzione di pubblico servizio.

Intanto l’altro ieri uno dei due autori della burla – lo stesso ragazzo che ha composto il numero d’emergenza e parlato al telefono con il centralinista dell’Ausl Romagna descrivendo i sintomi immaginari dell’amico – è tornato nuovamente a mostrarsi in video. Si è detto dispiaciuto per quello che ha fatto (anche se le ripetute condivisioni della propria bravata sembrano dire il contrario), ma allo stesso tempo ha lanciato un attacco frontale a Matteo Salvini.

"Denuncia per questi due imbecilli, giusto – aveva scritto il leader della Lega, condividendo il video dello scherzo –. Io aggiungerei una multa salata, da far pagare ai genitori, la cancellazione dei loro profili social (con un pensiero pietoso anche agli imbecilli che hanno messo il like al loro post) e qualche mese di volontariato obbligatorio a favore di disabili o anziani non autosufficienti".

Un post che ha fatto scalpore, scatenando però anche la reazione piccata del giovane tiktoker. "Ogni volta che uno straniero o un figlio di immigrati fa qualcosa, Salvini è subito pronto a puntare il dito – dice in video il giovane milanese –. Quando gli italiani fanno qualcosa... boh, chi lo sa. Quelli che seguono Salvini, i fan della Lega, sono come un gregge di capre. In queste ore mi sono arrivati diversi messaggi privati. Tutti a dirmi: tornatente nel tuo Paese. Ma io lavoro, pago le tasse".

Nel frattempo la posizione dei due autori dello scherzo è al vaglio della Procura di Rimini. I carabinieri della compagnia hanno acquisito i filmati diffusi su TikTok e stanno ricostruendo l’accaduto anche sulla base delle testimonianze degli operatori del 118: il centralista che ha raccolto la chiamata e l’equipaggio dell’ambulanza.

Lorenzo Muccioli