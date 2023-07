"Ho detto “no“ allo sfruttamento"

"Sto cercando un lavoro che non sia sfruttamento. Che mi consenta di vivere dignitosamente. Nel frattempo, mi do da fare per gli altri". Mattia Colnaghi, 25 anni, di Gratosoglio, ha le idee chiare. E, mentre cerca la sua strada, ogni giorno pulisce i parchi di quartiere e i vialetti della periferia sud tra i volontari dell’associazione Alveare.

Ha già avuto esperienze lavorative?

"Sì, come giardiniere. Ma mi sono licenziato dalla ditta per la quale lavoravo".

Come mai?

"Perché mi sentivo sfruttato: lavoravo come giardiniere per un’impresa, con un contratto che prevedeva formalmente 8 ore al giorno a 1.200 euro al mese. Peccato che nella realtà le ore “lievitassero“ fino a 12 al giorno. Dandomi da fare anche al sabato riuscivo a guadagnare fino a 1.600 euro al mese. A un certo punto ho detto basta: non voglio più farmi sfruttare".

Dove vive?

"In una casa popolare al quartiere Gratosoglio insieme a mia madre. Con il sostegno che ricevo dall’associazione Alveare riesco a contribuire anche io alle spese".

È soddisfatto di questa esperienza?

Molto. Sono volontario da appena sette mesi ma mi sento a mio agio: mi piace essere attivo e rendere i luoghi più belli e sicuri".

M.V.