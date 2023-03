"Ho creato un’azienda Quanti sacrifici"

Il desiderio di dar vita a qualcosa che rispecchiasse il suo percorso formativo e le consentisse di conciliare maggiormente i tempi per la famiglia, ha portato Ester Sofia Ricci (nella foto) a fare il salto: a dare le dimissioni e a creare un’azienda tutta sua. Nel 2020 lascia il posto in libreria Mondadori per intraprendere l’attività di progettista editoriale. Non è una scelta semplice: ci sono da affrontare le difficoltà di una professione tutta da reinventare. Ma nel 2022 il lavoro aumenta insieme alle competenze. Oggi Editate, agenzia editoriale freelance, ha un team di 8 figure, che lavorano in sinergia per la progettazione, la realizzazione e la pubblicazione di un libro, e una clientela quasi tutta al femminile. "È solo l’inizio di tante cose bellissime. Noi donne, col fuoco che abbiamo, possiamo veramente fare tutto quello che ci poniamo come obiettivo. Ringrazio mio marito, che mi ha candidata a mia insaputa. Una sorpresa inaspettata e che si è rivelata davvero azzeccata". A Ricci è andato il premio per la categoria Libere professioniste. "Sono davvero grata e felice per questo riconoscimento. Rappresenta tutto il lavoro fatto fino ad adesso. Ringrazio di cuore il Comune". L’8 marzo lo aveva dedicato proprio ai traguardi professionali. "Oggi festeggio il lavoro - aveva scritto -. I sacrifici, il duro lavoro che c’è dietro le cose belle che sto festeggiando e che sono arrivate". La.La.