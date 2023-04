Cinisello Balsamo, custodiva nello zaino 13 panetti di hashish: espulso gambiano

Monza, 5 Aprile 2023 - L'anno scorso era stato arrestato dalla polizia di Stato a Cinisello Balsamo perché nello zaino aveva 13 panetti di hashish. Ora il gambiano di 26 anni è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari su disposizione della Questura di Monza in attesa dell'espulsione.

La “carriera”

L’uomo, sbarcato irregolarmente in Italia nel 2014, si è da subito determinato alla commissione di reati di droga, ottenendo una condanna dal Tribunale di Roma per spaccio di sostanza stupefacente. Dopo avere scontato le sue pene, il 30 marzo scorso era uscito dal carcere di Monza e risultava irregolare sul territorio.

Gli altri provvedimenti

Altri due cittadini stranieri sono stati accompagnati nei centri di Macomer, in Sardegna, e Bari per il loro definitivo allontanamento dal territorio nazionale. Si tratta di un cittadino nigeriano di 26 anni, sbarcato irregolarmente nel 2016: a suo carico condanne per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Due gli episodi contestati, entrambi accaduti in provincia di Ancona: in un caso avrebbe aggredito un suo connazionale, rompendogli tibia e perone; in un’altra occasione avrebbe attaccato le forze dell’ordine intervenute rispondendo alla chiamata del titolare di un bar, dove l’africano non aveva pagato il conto.

L'ultima persona portata nei centri per l’espulsione è un altro gambiano, anch’egli di 26 anni, con diverse condanne per reati riguardanti lo spaccio di stupefacenti. Sbarcato in Sicila alla fine del 2016, subito dopo il suo arrivo, si è dedicato al "commercio” di droga. Nella sua carriera numerosi arresti nella zona della stazione centrale di Milano.

Già destinatario di provvedimento di espulsione è stato accompagnato al Cpr di Bari per il suo definitivo allontanamento dal territorio italiano.