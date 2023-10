Halloween anche nei beni del Fai. Ville e dimore tra storia e leggenda

Dolcetto o scherzetto? I beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – verranno avvolti dalle atmosfere di Halloween. Mura merlate, antiche torri, labirinti settecenteschi, palazzi e ville con scenografici parchi si animeranno con visite al buio, racconti misteriosi, magiche storie, leggende curiose, e laboratori creativi per vivere un’esperienza avventurosa con tutta la famiglia. Si parte oggi, a Villa Panza, e si prosegue mercoledì sempre con “Incantesimi di luce. Halloween in Villa”, una serie di visite a tema per i più piccoli, che verranno guidati in un percorso tra storie misteriose, angoli nascosti, personaggi stravaganti e luci inaspettate. Al termine, un divertente laboratorio volto a realizzare maschere spaventose e personaggi stregati. Consigliate ai bambini dai 4 agli 8 anni, le attività si svolgono oggi e il 1° novembre alle 10.30, 11.30, alle 15 e alle 16.30. Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione.

A Milano la Palazzina Appiani, mercoledì, si animerà di storie e presenze fantastiche per una

visita speciale dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie all’interno di Parco Sempione. Il percorso è pensato per bambini da 6 a 10 anni.

Sempre per le festività dei morti nel Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), speciali visite serali “Tra storia e leggenda” previste oggi e martedì alle ore 17, 18.30 e alle 20. Ricerca

scientifica, archeologia, storia, ma anche credenze popolari, tradizioni locali e folklore saranno gli ingredienti di un racconto capace di restituire il fascino, la complessità e la ricchezza del primo Bene del FAI.

Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA), in occasione della notte di martedì aprirà le porte per una speciale visita guidata a luci spente: con l’ausilio di torce, alle ore 18, alle 19 e alle ore 20, si andrà alla scoperta di angoli remoti e dettagli della dimora e del magnifico parco. Infine, anche a Casa Macchi a Morazzone (sempre in provincia di Varese) per la prima volta si festeggerà ( martedì) Halloween con una visita al buio alla scoperta degli angoli più nascosti e segreti. Tutti i dettagli delle iniziative (e relativi costi) sono sul sito www.fondoambiente.it; www.halloweenconilfai.it