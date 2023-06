"Ha drogato e violentato sei donne" Pena quasi dimezzata all’ex manager

Sconto di pena sensibile nel processo d’appello. L’imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio è stato condannato a 9 anni di reclusione contro i 15 e mezzo stabiliti dal gup in primo grado. Imputato per sei episodi di violenza sessuale commessa con l’uso di narcotici ai danni di altrettante donne tra cui l’ex moglie, il manager era stato arrestato nel maggio del 2021 per aver narcotizzato e poi palpeggiato e fotografato in pose oscene una studentessa 21enne attirata nel suo appartamento con la scusa di uno stage. A quella erano poi seguite le denunce da parte delle altre vittime.

Nel processo di primo grado con rito abbreviato, chiuso un anno fa, il giudice non aveva riconosciuto la "continuazione" tra i vari episodi e aveva così sommato le diverse pene. Ieri i giudici hanno deciso in senso opposto, così come richiesto dal sostituto pg Laura Gay, che aveva proposto 12 anni di reclusione. La sanzione è scesa ulteriormente perché Di Fazio, sempre per l’episodio della studentessa, è stato assolto dal reato di sequestro di persona (l’aveva trattenuta in casa drogandola). Infine è arrivata la prescrizione a cancellare una parte della pena per stalking, maltrattamenti e violenza sessuale ai danni dell’ex moglie, parte civile nel processo. "L’aspetto scandaloso, non per questa corte ma per come è stata gestita tutta la situazione della mia assistita - ha osservato il legale della donna, Maria Teresa Zampogna - è che la giustizia è arrivata troppo in ritardo".

Secondo la difesa dell’ex manager, invece "manca ancora un bel delta per arrivare alla pena equa che contiamo di avere. Andiamo avanti per la nostra strada - hanno aggiunto gli avvocati Mauro Carelli e Andrea Soliani - che è la strada giusta. Ora leggeremo le motivazioni e depositeremo ricorso in Cassazione". Di Fazio, che è ai domiciliari in una struttura psichiatrica, ieri era in aula alla lettura del dispositivo. Stando alle conclusioni della stessa Procura, soffre di gravi disturbi della personalità che sono stati accertati da specialisti.

Le modalità con cui agiva si sono rivelate più o meno sempre le stesse, sempre quel caffè o quella bibita con cui privava della coscienza le sue vittime prima di fotografarle nelle pose più intime. A parte la studentessa che aveva attirato con la scusa dello stage, le altre ragazze che l’hanno denunciato erano state assunte sul lavoro e poi, in almeno un paio di casi, il rapporto con il ricco manager era divenato anche sentimentale.

m. cons.