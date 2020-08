Milano, 1 agosto 2020 - È morto a Milano Guido Ravenna, nato a Venezia nel 1927, che fu partigiano nella Brigata mista 'Ippolito Nievo' in Val Cellina, in Friuli e componente del Direttivo dell'Iveser (Istituto veneziano per la storia della resistenza) il 2003 e il 2007.

"Addio al partigiano Guido Ravenna, partigiano combattente, nome di battaglia Furio, ci ha lasciato, nel pomeriggio di venerdì 31 luglio - ha scritto su Facebook Roberto Cenati, presidente dell'Anpi di Milano, dove Ravenna viveva - Di famiglia di tradizione antifascista, Guido ha partecipato dopo l'8 settembre 1943 alle prime attività cospirative a Venezia, fra cui la distribuzione di manifestini, e nei primi di giugno del 1944 al lancio di bombe a mano contro la sede fascista in Rio Terrà Santa Margherita". Cenati ha infine ricordato che "il 25 aprile scorso, trascorso da tutti noi in casa per l'emergenza sanitaria, Guido si è affacciato al balcone della sua abitazione e ha cantato Bella Ciao, accogliendo l'appello dell'Anpi".