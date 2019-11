Milano, 16 novembre 2019 - È una guida , certo. Ma è anche un racconto delle anime più intime della città. Quelle che si possono scoprire solo allontanandosi dai luoghi più turistici, magari a bordo con dei mezzi Atm. «Attraversare Tutta Milano» è un libro realizzato da Atm in collaborazione con Il Giorno: lunedì 18 novembre sarà distribuito gratuitamente con le edizioni Milano e Milano Metropoli del quotidiano. «Guida sostenibile della città a bordo dei mezzi pubblici», si legge in copertina. Sì, perché i vari itinerari proposti sono un vero viaggio, sostenibile e condiviso con altri passeggeri: parte dalla cerchia esterna della città, quella del filobus 90/91 e continua in metrò. Poi sale sul tram della linea 1 (dove sono presenti le storiche vetture Carrelli) e scende per una passeggiata nel centro storico, all’ombra della Madonnina. Il libro nasce dalla raccolta delle migliori «Passeggiate milanesi a bordo di Atm», pubblicate ogni venerdì sul quotidiano aziendale della società dei trasporti milanesi, Lineadiretta. Domani il libro sarà presentato nell’ambito di BookCity all’auditorium del Mudec, il Museo delle Culture, in via Tortona 56, alle 11.

La guida sarà presentata da Luca Bianchi, presidente di Atm; Arrigo Giana, direttore generale di Atm; Sandro Neri, direttore de Il Giorno. Interverranno a portare il loro saluto, Roberta Guaineri, assessore Turismo del comune di Milano; Maurizio Nichetti, regista e direttore del Centro sperimentale di cinematografia della Lombardia; Diego Dominguez, campione internazionale di rugby; Manola Moslehi, speaker di Radio Italia; e Jacopo Tondelli, opinionista e direttore de Gli Stati Generali, con la funzione di moderatore. Durante il dibattito Maurizio Nichetti, noto per lungometraggi come Ratataplan, Ladri di saponette e Volere volare, presenterà il lavoro realizzato dai suoi allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano: un cortometraggio inedito su Milano e i tuoi trasporti, umanizzati come se fossero supereroi, dove emerge l’indissolubile legame tra trasporto pubblico milanese e i quartieri della città. Un legame evidenziato anche in «Attraversare Tutta Milano». E Milano si muove sempre più veloce e in modo sempre più sostenibile con i mezzi di Atm come protagonisti. L’azienda, che nel 2018 ha trasportato oltre 789 milioni di passeggeri, punta da sempre a rendere più vicini centro e periferie e a migliorare ogni giorno il suo servizio. Perciò è stato lanciato il piano full electric che, varato nel 2017, dal 2020 vedrà l’azienda impegnata nell’acquistare per la flotta di superficie esclusivamente mezzi elettrici, dismettendo progressivamente tutti i veicoli alimentati a gasolio. Nel 2030 tutti i 1.200 bus della flotta dei trasporti saranno elettrici.