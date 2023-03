Guasto in una cabina Enel: incendio e stabile evacuato

Le fiamme sono state innescate dal trasformatore di una cabina privata dell’Enel, all’interno di un palazzo in ristrutturazione in pieno centro. L’incendio è divampato attorno alle 15 di ieri nello stabile all’angolo tra via dei Piatti e via Torino, a due passi da piazza Duomo: il primo a intervenire per cercare di spegnere il rogo è stato un operaio che lavora nella zona e che poi è stato trasportato in via precauzionale in ospedale dai sanitari di Areu per una lieve intossicazione. Poi sono arrivati gli agenti di polizia e i vigili del fuoco, che hanno messo in campo sei mezzi per domare definitivamente le fiamme; l’edificio è stato momentaneamente evacuato. Quindi è toccato ai tecnici di Enel individuare l’innesco e la possibile causa, ancora da accertare, per ripristinare la normalità.