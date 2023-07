Guardie mediche "Non ho sentito nessun allarme Solo le sirene"

"Non ho sentito nessun allarme antincendio, e nemmeno la mia collega. Me ne sono accorto dalle sirene delle ambulanze: una, due, tre, arrivavano e si disattivavano, non le sentivo allontanarsi. Allora mi sono affacciato alla finestra e ho visto il fumo uscire dal primo piano dalla parte opposta dell’edificio, le ambulanze, i pompieri; sono uscito e mi sono trovato davanti cinque, sei anziani a terra soccorsi dal 118, alcuni con l’ossigeno. E i vigili del fuoco che stavano entrando nell’edificio e tentavano, se ho visto bene, di rompere le finestre per far entrare aria". Pasquale ha 29 anni ed è un medico, una guardia medica: all’una e mezza di venerdì era in turno di notte, insieme alla collega Carolina, nella postazione telefonica di continuità assistenziale che si trova nello stesso edificio della Rsa Casa per Coniugi, al 19 di via dei Cinquecento, dov’è divampato l’incendio. Una stanza con due computer e due scrivanie in fondo al corridoio che s’imbocca prendendo la destra all’ingresso, dopo ambulatori di medici di base e pediatri chiusi di notte. L’ingresso della Rsa è in fondo a sinistra, all’altro capo dell’edificio. Lo spazio è stato concesso dal Comune, il proprietario, all’Ats nel 2018, e si sarebbe svuotato comunque la prossima settimana, perché tutte le postazioni telefoniche di guardia medica di Milano dal 15 luglio saranno riunite alla Casa di comunità di via Farini.

Il compito di Pasquale e Carolina, dalle otto di sera alle otto di mattina, è rispondere alle chiamate che arrivano al 116.117 dal Municipio 4, valutare la situazione ed eventualmente uscire per una visita a domicilio, o mandare l’ambulanza se capiscono che c’è un’urgenza; nulla hanno a che fare con la Rsa, "in un anno che lavoro lì non ho mai avuto contatti col personale o i pazienti. Se bussano, però, ovviamente interveniamo, esattamente come facciamo se vediamo che una persona si sente male in mezzo alla strada".

L’altra notte nessuno ha bussato, ma voi siete usciti e avete fatto il vostro lavoro: i medici.

"Non mi sento di prendermi nessun merito: il lavoro, davvero eccellente, l’hanno fatto i soccorritori dell’Areu, i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia. Non è banale portare fuori così tante persone, fragili e per niente autosufficienti, in così poco tempo. Anche se ci sono stati sei decessi, e anche uno solo sarebbe stato una tragedia, penso che sia stata evitata una strage molto peggiore grazie alla tempestività dell’intervento. Erano squadre molto organizzate, numerose, noi non volevamo essere d’intralcio: abbiamo detto di essere medici e ci siamo messi a disposizione. Anche grazie ai colleghi della postazione del Municipio 5 che ci hanno sostituiti sobbarcandosi il doppio lavoro, rispondendo alle chiamate di un pezzo di città in cui abitano oltre centomila persone".

Cosa vi hanno chiesto i soccorritori?

"Di dare supporto: distribuire coperte, acqua, una bevanda calda alle persone che venivano evacuate dalla struttura portandole a braccia su sedie a rotelle, poi visitate. I pazienti più critici partivano in ambulanza, gli altri venivano concentrati in un punto di raccolta all’esterno della struttura. Noi, oltre a consegnare alla polizia la scatola di mascherine Ffp2 che avevamo in dotazione, ci siamo occupati di questi ultimi: aprire una bottiglietta, fare una carezza. La cosa che mi ha colpito di più è stata lo sguardo spaventato di questi anziani, indifesi, sembravano bambini. Il paradosso, invece, è stato accorgermi dell’incendio dalle sirene e dalle luci. La puzza di fumo è arrivata dopo".

Nessun allarme.

"Io non l’ho sentito, né nella postazione e nemmeno nell’androne della portineria. L’unico allarme è scattato quando un vigile del fuoco in perlustrazione ha aperto una porta allarmata".

Giulia Bonezzi