Milano, caos guardia medica: “Troppi tagli, difficile ricevere assistenza”

Milano – Il comunicato è arrivato ieri, alla vigilia del debutto della centrale UniCA che riunirà in via Farini le sei postazioni dove 22 guardie mediche complessive rispondevano alle chiamate al 116.117 dalla città di Milano dalle 20 alle 8 nelle notti feriali e 24 ore su 24 nei festivi e prefestivi.

Datato 9 luglio, quattro giorni dopo la presentazione della riorganizzazione che, ha assicurato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, non comporta "riduzione di personale" ma solo una "riarticolazione dei turni" per incrementare il servizio sull’altro fronte dell’ex guardia medica, gli ambulatori in cui si visita dalle 20 a mezzanotte nei feriali e dalle 9 alle 21 nei festivi e pre, aumentandoli da 8 a 12 (13 a settembre) per complessive 300 ore in più a settimana.

Il comunicato non lo firmano i sindacati, ma 124 camici bianchi "che prestano servizio presso la continuità assistenziale della Città Metropolitana". E avvisano i cittadini che "risulterà molto difficile parlare con un medico di notte e ricevere assistenza", attribuendo preventivamente "eventuali disservizi a chi ha organizzato il sistema".

Lamentano il "taglio" dei medici al telefono di notte – la riforma ne prevede 18 in centrale fino all’1.30 e 10 dall’1.30 alle 8 – "che ci obbligherà a lavorare più giorni per mantenere il monte orario"; sostengono che potenziare gli ambulatori "non è una soluzione" perché il 116.117 lo chiamano "soprattutto pazienti fragili" che non possono spostarsi; che la guardia telefonica "non può essere valutata solo in base al numero di visite domiciliari" (una ogni tre operatori per turno, ndr ) poiché "erogate a discrezione del medico", e comunque la centrale unica dilaterebbe i tempi di trasferta oltre "i 60 minuti tra andata e ritorno". La loro controproposta: quattro “centrali uniche”, 23 medici al telefono fino all’1.30, "almeno 16" fino alle 8, e "adeguamento della retribuzione" dato che "ci si chiede di implementare i servizi" con le televisite .

L’Ats Metropolitana risponde "rassicurando gli operatori e i cittadini che il servizio non sarà solo garantito, ma più capillare ed efficiente". Ricorda il ritmo di chiamate alle quali ciascuna delle 22 guardie notturne ha risposto sin qui: una ogni 42 minuti dalle 20 a mezzanotte; dalle 24 alle 8, una ogni ora e 53 minuti nei festivi e una ogni 3 ore e 42 minuti nei feriali.

"Con la riorganizzazione un operatore riceverà una chiamata ogni 35 minuti nella fascia 20-24, tra le 24 e le 8 una ogni 51 minuti nei festivi e una ogni ora e 51 minuti nei feriali. Tempi più che congrui per una risposta telefonica e anche una televisita con gli strumenti di telemedicina previsti dalla centrale UniCA. In ogni caso Ats ha attivato un tavolo con i rappresentanti dei medici e monitorerà il servizio", spiegano da Corso Italia, sottolineando che nell’Ats della Montagna televisite e potenziamento degli ambulatori hanno già "ridotto la necessità di visite domiciliari. Che comunque non subiranno rallentamenti" dato che col traffico notturno e dei weekend "i tempi di percorrenza a Milano sono limitati". Giulia Bonezzi