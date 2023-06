"Guadagna solo la Cina Meglio puntare sui social"

Cinquanta euro al giorno vanno in fumo per pubblicizzare i propri prodotti su Amazon. E la piattaforma, su ogni vendita, incassa circa il 15% del valore. Aggiungendo le spese di spedizione, resta ben poco nel portafoglio di Ferdinando Iazzetta, milanese che si è appena lanciato nel commercio online di abbigliamento. "Su Amazon finora ho venduto solo 7 prodotti e, considerando i soldi spesi, sono nettamente in perdita", racconta. "In un mese ho totalizzato invece 300 vendite tramite altri canali, sfruttando la pubblicità sui social – prosegue – che si sta rivelando una formula più conveniente. I marketplace si sono sostituiti al sistema economico, sfruttando la mancanza di regole nel digital. Così si è dato spazio a grosse realtà come la Cina. È la stessa logica della Gdo. Viene favorito l’intermediario e mai la produzione".