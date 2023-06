Green game, gli studenti del Mattei le sanno tutte E conquistano il gradino più alto del podio

L’istituto tecnico Mattei di Rho sul podio del Green game nazionale, concorso didattico culturale dedicato ai temi del riciclo dei rifiuti. A vincere la competizione per preparazione e velocità di risposta è stata la classe 2BSE. "La loro straordinaria prestazione è stata testimoniata dal punteggio eccezionale ottenuto, segno di una preparazione impeccabile e di un impegno costante", riferiscono gli organizzatori del concorso. Il concorso, nato dalla collaborazione tra i Consorzi nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi organici (Biorepack), in alluminio, carta e cartone (Comieco), plastica (Corepla), vetro (Coreve) e acciaio (Ricrea), prevedeva una doppia finale alla quale ha partecipato un centinaio di scuole superiori di tutta Italia. E una delle due finali è stata vinta dagli studenti dell’istituto rhodense che hanno conquistato a pari merito il titolo di campioni d’Italia del Green game e un buono acquisto per materiale didattico o attrezzature del valore di 750 euro. Alla finale, che si è svolta a Roma, i 22 studenti sono stati accompagnati dai docenti Lucrezia Triggiani e Fabrizio Lucarelli. L’altro giorno la classe vincitrice, accompagnata dalla preside Maria Lamari e dalla docente Elisa Merlino, è stata ricevuta in municipio dall’assessore alla scuola Paolo Bianchi e dal sindaco Andrea Orlandi, in video collegamento. "Abbiamo bisogno di voi, siete i cittadini del presente e del futuro. Vi invitiamo ad aiutarci a migliorare la città e il pianeta – ha detto l’assessore –. Siamo orgogliosi di voi e della vostra scuola, che è davvero un’eccellenza". Gli studenti, con indosso le magliette gialle del concorso, ne hanno raccontato le tappe, poi a ciascuno di loro è stato consegnato un attestato con i complimenti del Comune, un piccolo riconoscimento per aver dato lustro al nome della città di Rho. "Siamo soddisfatti perché i ragazzi in questo modo hanno la possibilità di studiare divertendosi, ma soprattutto per due aspetti – ha detto la dirigente scolastica Maria Lamari –: perché il lavoro riguardava la sostenibilità, un tema a noi molto caro, e perché in queste esperienze si fa gruppo, è bello vederli così uniti e compatti".

Roberta Rampini