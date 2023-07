"grazie alle squadre"

L’amministratore delegato di Atm, Arrigo Giana, ieri ha voluto inviare "un ringraziamento particolare a tutte le persone dell’Azienda del trasporto pubblico che dalla notte scorsa stanno lavorando incessantemente per ripristinare le infrastrutture, le reti aeree, i depositi e le località aziendali danneggiate e per restituire quindi alla città e ai clienti il servizio pubblico di trasporto". Nel frattempo Atm sta via via aggiornando in tempo reale sulle condizioni delle linee, in particolare quelle di superificie, attraverso tutti i propri canali: dal sito internet istituzionale, all’app fino alle proprie pagine e profili social, a partire da Twitter. Per il ritorno alla normalità occorrerà ancora qualche giorno. Senza problemi solo le linee della metropolitana.