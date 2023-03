"Grazie ai volontari" Il corteo, la banda e gli alberi della vita nel nome dell’altruismo

di Laura Lana

"Noi doniamo. Non sappiamo per chi, ma sappiamo perché". E, ancora, "Noi riceviamo, non sappiamo da chi, ma sappiamo perché". Due targhe sono state inaugurate ieri mattina nel giardino tra via Monte Ortigara e via Spluga per la festa del dono, istituita per la prima volta lo scorso anno. Una mattinata che ha coinvolto tutte le associazioni cittadine di volontariato, dall’Avis all’Aido, dall’Admo alla Croce Rossa, da Ato a United onlus, con la presenza della protezione civile cittadina e di tanti cittadini che si sono uniti alla celebrazione. Una mattina che è iniziata con il ritrovo in piazza Gramsci per proseguire con un corteo che, preceduto dalla banda, ha sfilato per le vie del centro storico prima di arrivare nell’area verde, dove sono state scoperte due targhe e sono stati anche messi a dimora due alberi della vita. "Questa giornata vuole rappresentare l’esaltazione dello straordinario valore della vita e della rinascita. Per far sì che ci sia un trapianto, infatti, deve esserci prima una donazione - ha commentato Luca Mosconi, rappresentante dell’Aido provinciale -. Anche l’albero della vita è un segno simbolico importante e siamo felici che i due arbusti siano stati posati in questo giardino visibile a tutti i cittadini che passano".

Una giornata istituita dal Comune per ringraziare le onlus e ricordare l’importanza del dono. "Il filo conduttore è la solidarietà, l’altruismo, l’attenzione al prossimo - hanno spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore alla Centralità alla persona Riccardo Visentin -. Con questa inaugurazione vogliamo sensibilizzare alla cultura del dono e dire grazie alle associazioni e ai volontari che ne hanno fatto una missione per aiutare gli altri". La.La.