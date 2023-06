Grandi evasori, sequestrati 777 milioni E i colossi web pagano 3,5 miliardi

di Andrea Gianni

MILANO

Dalle indagini sui "grandi evasori" in Lombardia e sui colossi del web alle truffe legate alla percezione di contributi pubblici e sussidi come il reddito di cittadinanza. Il bilancio è stato tracciato, nella caserma Cinque Giornate di via Melchiorre Gioia, in occasione del 249° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. "Non ci stancheremo mai di ripeterlo - ha spiegato il comandante interregionale dell’Italia Nord Occidentale, il generale Fabrizio Carrarini - esiste un ponte valoriale tra la Guardia di Finanza e la città di Milano". Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha portato avanti una "azione di recupero delle imposte non pagate da parte di multinazionali del web e di altre società localizzate in regimi fiscali privilegiati che, in Lombardia, disponevano di unità organizzative utilizzate in modo stabile per commercializzare beni e servizi, che ha consentito di far incassare all’erario, nell’ultimo quadriennio, oltre 3,5 miliardi di euro". Ammonta a circa 777 milioni di euro il patrimonio sequestrato nei confronti di grandi evasori in Lombardia, mentre le proposte di sequestro avanzate alle diverse Procure ammontano a oltre 2,5 miliardi di euro. Tra gennaio 2022 e maggio 2023, le Fiamme gialle hanno proseguito e rafforzato l’azione di contrasto sia all’utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici nazionali e comunitari, sia ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Sono stati 2.471 i reati fiscali scoperti a carico di 3.568 soggetti denunciati, di cui 167 arrestati. Nel contrasto alle frodi Iva organizzate, basate su fatture false, società "fantasma" e di comodo, sono stati scoperti 2.530 casi, con un’imposta evasa per circa 2,1 miliardi di euro. Le truffe scoperte dai Reparti lombardi in danno del bilancio nazionale e comunitario, comprese quelle in materia di spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, sono state pari a circa 316 milioni di euro, con la denuncia di 2.661 persone e sequestri complessivi per oltre 16,6 milioni di euro. Sul versante dei danni erariali causati allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici, sono state segnalate condotte illecite alla Procura Regionale della Corte dei Conti per circa 175,5 milioni di euro a carico di 233 soggetti. I controlli sulle indebite percezioni del reddito di cittadinanza (sussidio finito al centro della stretta del Governo) hanno consentito di accertare una frode per le casse dello Stato di circa 15,3 milioni di euro tra contributi indebitamente percepiti e richiesti, con la denuncia di 1.553 persone. Inoltre, sono state denunciate 354 persone (40 arrestate) per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione.

In applicazione della normativa antimafia, i provvedimenti di sequestro e confisca operati hanno raggiunto, rispettivamente, la quota di 160 e 67 milioni di euro. L’azione di contrasto all’usura, inoltre, ha portato alla denuncia di 25 persone con il sequestro di patrimoni per circa 26 milioni di euro. E le indagini antidroga hanno portato al sequestro di 12,6 tonnellate tra cocaina, eroina, hashish, marijuana e altre sostanze psicotrope. "Quello della "somministrazione fraudolenta di manodopera" in settori come la logistica, ha spiegato il comandante provinciale della Gdf di Milano, generale Francesco Mazzotta, "è un fenomeno diffuso", che si attua "attraverso la costituzione di società operative e società filtro, che consentono poi ai beneficiari della frode di poter versare meno imposte". Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il comandante regionale, generale Leandro Cuzzocrea, il sindaco Giuseppe Sala e il sottosegretario Federico Freni.