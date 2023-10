"Gorla sarà ricordata in tutte le scuole"

"Il 20 ottobre sia una giornata celebrata in tutte le scuole per stimolare la riflessione sulla guerra e sulle vittime civili". La proposta, che verrà formalizzata in un disegno di legge, è della sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti. È stata annunciata durante la commemorazione dei piccoli martiri di Gorla, ieri nella chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, a pochi passi dalla piazza dove sorgeva la scuola bombardata il 20 ottobre del 1944 e sotto le cui macerie morirono 184 bambini, 14 maestre, 4 bidelli la direttrice e l’assistente sanitaria.

Una cerimonia, come ogni anno, molto partecipata dai cittadini del quartiere. Ai quali si sono aggiunti tanti bimbi delle scuole elementari cittadine. In prima fila i pochi superstiti della strage ancora in vita: Graziella Ghisalberti, Maria Luisa Rumi, Silvano Lazzaroni e Sergio Francescatti. Ai quali si è aggiunta ieri anche Carla Clerici, la sopravvissuta che, dopo anni di silenzio, ha raccontato al Giorno la sua storia.

Dopo la messa, officiata dal cardinale Francesco Coccopalmerio, un lungo corteo si è poi spostato al monumento in memoria delle vittime, presidiato dagli agenti della polizia locale in alta uniforme, dove sono state deposte le corone di fiori e suonato il silenzio. L.T.