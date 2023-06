GORGONZOLA, Sabato debutta il Consiglio comunale giovane, 7 donne in maggioranza

Appuntamento in piazza della Repubblica sabato alle dieci, debutta il Consiglio comunale di Ilaria Scaccabarozzi (nella foto), "Spero di vedere tanti ragazzi e, perchè no, bambini. Potrebbe essere una bella lezione di educazione civica". Pronti a debuttare i neoassessori Nicola Basile, Alberto Villa, Mariacristina Gioia, Nadia Ornago e il giovanissimo Gianluca Villa. "In realtà l’intero consiglio è giovane - così il sindaco - . E vi siedono sette donne: tre, inclusa me, in giunta, e altre quattro in consiglio. Tutte della maggioranza". Tutta al maschile la compagine di minoranza con alcune new entry, come Fabio Iannotta, Walter Baldi, Matteo Pedercini e Giovanni Santacroce.M.A.