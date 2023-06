Gorgonzola, primo consiglio "Chiamatemi sindaca Onore, felicità, emozione"

di Monica Autunno

"Onore, felicità ed emozione. Grazie a tutti coloro che ci hanno accompagnato sino a qui". Primo consiglio comunale, convocato in piazza della Repubblica, per l’amministrazione guidata da Ilaria Scaccabarozzi. Con giuramento, presentazione della giunta, elezione di presidente e vicepresidente, un po’ di protocollare e un po’ di non. "Chiamatemi sindaca - così Ilaria Scaccabarozzi - le parole contano". I saluti della nuova maggioranza, i saluti dell’opposizione. In apertura un minuto di silenzio "doppio", in omaggio a Silvio Berlusconi da poco scomparso, in segno di cordoglio per il tragico naufragio in Grecia. Un grande gazebo a proteggere dal sole, davanti a Palazzo Pirola, il tavolo del consiglio comunale e quello del pubblico. Sulle sedie una copia della Costituzione. Già cinque anni fa l’allora eletto sindaco aveva deciso di svolgere la prima seduta all’aperto e in centro. Così, stavolta, ha deciso la sindaca Scaccabarozzi, emozionata durante il giuramento così come durante il suo intervento. "Tre ‘p’ guideranno la nostra azione: passione, presenza, progetto. Perchè un’amministrazione comunale deve certamente pensare al contingente, alle piccole emergenze di ogni giorno. Ma deve avere anche una visione. Noi l’abbiamo, e non avremo paura a fare delle scelte".

Il ringraziamento "a tutte le liste della mia coalizione; e alla ‘mia’ lista Insieme per Gorgonzola. Persone da cui ho imparato cosa significhi impegnarsi in modo disinteressato". Filippo Stucchi, pd, è il nuovo presidente del consiglio. Alla vicepresidenza è stato designato Luigi Micene, di Fratelli d’Italia e nuovo ingresso in consiglio. La giunta era stata formalizzata la scorsa settimana: Nicola Basile, con carica di vicesindaco, Mariacristina Gioia, Alberto Villa, Nadia Ornago e Gianluca Villa, appena ventritreenne. Una promessa di impegno da Fabio Iannotta, il candidato sconfitto al ballottaggio, centrodestra: "Saremo un’opposizione critica ma costruttiva. Sentiamo forte la responsabilità verso tutta quella parte di cittadinanza che ci ha sostenuto, e che non è rappresentata dai vincitori". Ai banchi di minoranza anche tre ‘grandi vecchi’: Walter Baldi, Matteo Pedercini, Giovanni Santacroce. "Un mese molto duro per me - così Baldi - abbiamo perso le elezioni, l’Inter ha perso la Champions, abbiamo perso Silvio Berlusconi. Le elezioni sono il meno, in politica, lo sappiamo tutti, si vince o si perde".