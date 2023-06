Gorgonzola, Intervento 'a costo zero' per ripristinare l'arredo urbano

Un mese fa l’irruzione di un suv condotto da una donna in stato d’alterazione, che aveva sbandato abbattendo undici paletti di protezione pedoni; l’altro pomeriggio, esattamente nello stesso punto, un nuovo incidente, causato da un 73 enne alla guida. L’amministrazione corre ai ripari, intervento "a costo zero" per ripristinare l’arredo urbano danneggiato e la sede stradale di piazza Italia, il cuore del centro storico gorgonzolese, "per restituire decoro alla piazza e garantire sicurezza". Si è scelto, per ora, di "spostare" alcuni dei paletti dall’inizio del viale alla piazza, e di sostituire quelli spostati con alcuni dissuasori in sovrannumero in altra zona del centro. Un intervento "tampone" in attesa di un ripensamento generale di questa e altre piazze cittadine cui la neo amministrazione, annuncia la sindaca Ilaria Scaccabarozzi, si dedicherà nei prossimi mesi.

"L’intervento appena concluso - spiega - ha permesso di ripristinare la principale strada cittadina a costo zero. Ma abbiamo in progetto la revisione delle piazze come spazio di socialità da valorizzare anche attraverso l’arredo urbano; per poterlo fare serve però tempo". L’ultimo incidente, avvenuto l’altro pomeriggio, è ancora al vaglio dei carabinieri. L’automobilista 73 enne avrebbe, in pochi metri, falciato l’ennesimo paletto e urtato un cittadino fermo davanti a un bar, continuando poi la marcia. I carabinieri lo hanno fermato pochi metri più avanti. Per ora non sono stati assunti provvedimenti a suo carico.

M.A.