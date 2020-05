A bordo, ma con prenotazione. Prima settimana di sperimentazione per la versione Covid di GorGo Bus, la linea di trasporto urbano già oggetto qualche mese fa di una consistente rivoluzione di corse e orari. Rimarrà in vigore sino a data da destinarsi: per assicurarsi il posto a bordo telefonata obbligatoria, a bordo protocolli anti contagio, numero di corse, naturalmente, rapportato alle prenotazioni. La ripartenza all’inizio di questa settimana, la modalità attuativa semplice: verifica delle prenotazioni, organizzazione delle corse e poi le verifiche a bordo. Ogni dettaglio sul sito comunale. Il servizio di trasporto continua a garantire le 37 fermate, e resta disponibile dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 12.15 e poi dalle 13.45alle 16.30. Per prenotare il taxi bus occorre contattare il numero 320 4395090. Le prenotazioni devono pervenire entro la giornata antecedente a quella per la quale si richiede il servizio medesimo. Si può chiamare dal lunedì al giovedi dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 13.30-16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.15. Agli operatori vanno indicati e cognome, numero di telefono, fermata di salita e di discesa, numero partecipanti al viaggio, giorno ed orario richiesti. E’ necessario anche disdire in caso di cambio programma. A bordo obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine esclusi solo i bimbi di meno di sei anni o disabili .

Monica Autunno