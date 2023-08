Gli inquilini delle case del Trivulzio "Abbiamo paura di essere sfrattati"

di Valeria Giacomello

Lavori di ristrutturazione mal eseguiti, scarsa manutenzione e, soprattutto, i rincari degli affitti e la paura di essere sfrattati. Gli inquilini dello stabile di via Pascoli a Linate, di proprietà del Pio Albergo Trivulzio, lanciano il loro grido di allarme. Sono oltre 200 gli abitanti del supercondominio al centro di una battaglia serrata con la proprietà. Negli ultimi tre anni il palazzo è stato fatto oggetto di una ristrutturazione che ha interessato le facciate e il rifacimento degli impianti idrici. Lavori però mal eseguiti, secondo gli inquilini, che lamentano problemi con le fognature, danni alle loro proprietà a seguito degli interventi, dalle inferriate di sicurezza ai balconi, e l’utilizzo di materiali scadenti, come ad esempio le veneziane di scarsa qualità e già pericolanti. "Oltre al danno la beffa - denuncia Mario Avanti -: siamo stati informati che per i prossimi contratti di affitto a canone libero è previsto un forte rincaro in quanto verranno applicate le tabelle previste per le case con uno stato manutentivo ottimo". "Abbiamo ottenuto diversi incontri con gli incaricati del Pio Albergo – racconta Marino Moretti – ma non abbiamo ottenuto risposte concrete. Alcuni inquilini sono già stati sfrattati, temiamo che possa accadere anche a noi". "Siamo anche preoccupati per la nostra sicurezza – è il commento unanime – perché notiamo uno strano andirivieni di persone che non capiamo a che titolo vivano qui". "Alcuni residenti con cui sono in amicizia mi hanno chiesto un aiuto – dichiara Moreno Mazzola, consigliere comunale del Pd – e sarà mia intenzione presentare un’interrogazione in consiglio comunale in modo da impegnare l’amministrazione a cercare soluzioni con il Pio Albergo Trivulzio". "Siamo già stati messi al corrente dai cittadini di questa situazione – ribatte la vicesindaco Stefania Accosa – ma, per quanto riguarda problematiche legate ad affitti o lavori di manutenzione, purtroppo non abbiamo grandi margini di manovra essendo la casa non di nostra proprietà. Abbiamo già richiesto al Pio Albergo Trivulzio di fornirci un elenco aggiornato e completo di tutti i residenti. Non abbiamo ancora avuto risposta ma sarà nostra premura sollecitarla. Non appena saremo in possesso di queste informazioni provvederemo ad una verifica puntuale di tutti gli occupanti".