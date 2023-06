Gli equilibri in Regione Scontro sulla delibera per prolungare la M5 E FdI diserta la Giunta

di Giambattista Anastasio

Fin qui sotterraneo come un fiume carsico, lo scontro tra Fratelli d’Italia e Lega in Regione è emerso in superficie ieri durante la seduta di Giunta. Da un lato il partito di maggioranza relativa, dall’altro il partito che esprime il governatore. Nel mezzo una continua guerra di posizione. E ieri nessuno dei 7 assessori del partito di Giorgia Meloni si è presentato alla riunione dell’esecutivo di Palazzo Lombardia, una scelta che ha irritato Attilio Fontana, come confermano fonti vicine al governatore. A provocare la diserzione delle delegazione di Fratelli d’Italia è stato un cambio di intestazione di una delibera di non poco conto: quella relativa alla convenzione economica per il prolungamento della Metropolitana 5 fino a Monza. Delibera che alla fine non è nemmeno approdata sul tavolo della Giunta per evitare di acuire frattura e tensioni.

Nel dettaglio, con tale delibera la Regione avrebbe dovuto prendere atto di una modifica nello schema di ripartizione dei costi per la realizzazione del prolungamento della lilla, una modifica relativa al contributo dello Stato, che metterà 15 milioni in più del previsto: 931 in tutto. A decidere lo stanziamento aggiuntivo è stato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, segretario federale della Lega, anche se il provvedimento risale al 2021. In un primo momento la segreteria generale di Palazzo Lombardia aveva messo il provvedimento in capo all’assessorato regionale ai Trasporti, retto da Franco Lucente, esponente di Fratelli d’Italia. La Lega, attraverso l’assessore Claudia Terzi e, poi, attraverso lo stesso Fontana, ha però voluto rivendicare la paternità di tale delibera rimarcando sul piano politico la continuità tra il ministero di Salvini e l’assessorato della stessa Terzi, a sua volta leghista e titolare della delega alle Infrastrutture, e sul piano tecnico la differenza tra investimenti, conto capitale e parte corrente del bilancio. Conclusione: la delibera è stata ad un certo punto intestata alla Terzi. Da qui l’ira di Lucente, che ha fatto sapere alle persone a lui vicine di non essere stato neanche informato del cambio di intestazione, e di Fratelli d’Italia che ha voluto dare un segnale al governatore e alla Lega facendo disertare ai suoi assessori la riunione dell’esecutivo sebbene già venerdì si fosse deciso di rinviare l’approdo della delibera in Giunta per lavorare ad un accordo. Un fatto che non è piaciuto a Fontana.

Romano La Russa, capodelegazione di FdI in Giunta e assessore regionale alla Sicurezza, prova a minimizzare senza però nascondere l’esistenza di un tema di fondo: quello degli equilibri interni alla maggioranza, che va oltre la delibera sulla quale si è consumato lo strappo. "Siamo e restiamo leali al presidente Fontana, col quale ho già avuto un chiarimento. Per noi il caso è chiuso" premette La Russa. Poi le spiegazioni: "Avevamo chiesto che la riunione di Giunta fosse spostata al pomeriggio perché in mattinata avevamo un incontro di partito qui a Milano. Evidentemente non è stato possibile positicipare l’orario della seduta e si è generato l’incidente". A domanda diretta, però, La Russa ammette: "Chiaramente teniamo al fatto che la delibera sulla M5 sia intestata all’assessorato ai Trasporti ma si può tranquillamente trovare una soluzione che metta d’accordo tutti". E, in generale, "in questi mesi FdI è stata rispettata dagli alleati come è doveroso che sia. Ogni tanto capita ancora qualche episodio che si potrebbe evitare". Sempre ieri si è tenuto un incontro, programmato in precedenza, tra i coordinatori regionali dei partiti del centrodestra. La nota conclusiva è all’insegna dell’unione: "I partiti di maggioranza sono coesi".