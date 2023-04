Gli equilibri in Consiglio regionale Sanità divisa in due Commissioni

di Giambattista Anastasio

Come anticipato, nella nuova legislatura regionale ci sarà una commissione consiliare in più: quella dedicata a “Sostenibilità sociale, casa e famiglia“. Ufficialmente la nuova assise nasce dalla necessità di ripartire meglio le competenze della Commissione Sanità (o Terza commissione) che, come si spiega nella nota diramata ieri dal Consiglio regionale, includeva tutte le materie legate non solo alla sanità ma anche al sociosanitario, alle politiche sociali. Dietro questa scelta, però, sembra esserci anche la necessità di preservare gli equilibri interni alla maggioranza di centrodestra: lo spacchettamento delle deleghe sanitarie da quelle sociosanitarie – invano perseguito già durante la formazione della Giunta e poi nel riassetto delle figure dirigenziali apicali di Palazzo Lombardia – va incontro alla volontà di Fratelli d’Italia, primo partito in Lombardia, di controbilanciare il potere della Lega, che esprime l’assessore regionale alla Sanità, considerato quanto la riconferma di Guido Bertolaso sia stata voluta dal governatore Attilio Fontana. Il numero complessivo delle commissioni resta comunque invariato rispetto all’ultima legislatura: 14 in tutto, 9 permanenti e 5 speciali, per effetto dell’accorpamento di alcune competenze prima attribuite distintamente alle Commissioni speciali “Montagna“ e “Rapporti con la Confederazione Elvetica“. Il nuovo assetto delle commissioni è stato approvato ieri dal Consiglio regionale. "Di particolare rilievo la nuova Commissione speciale sui fondi PNRR e sui fondi europei" sottolinea Federico Romani, presidente dell’Aula del Pirellone. Più nel dettaglio, le 5 speciali sono: Antimafia e anticorruzione; Autonomia; Situazione carceraria; PNRR; Valorizzazione dei territori montani e di confine; Rapporti tra Lombardia e Svizzera.

Le opposizioni hanno chiesto invano che alcuni temi, quali la sicurezza sul lavoro, la dispersione scolastica e l’emergenza idrica, fossero meglio valorizzati, anche con commissioni ad hoc. Quanto alla suddivisione delle presidenze, lo schema sembra essere il seguente: 4 andranno a Fratelli d’Italia (che punta ad Attività Produttive e Affari Istituzionali), 3 alla Lega (che mira alla commissione Bilancio con Davide Caparini primo indiziato), una a testa a Forza Italia e Lombardia Ideale. La presidenza delle 5 speciali andranno una ciascuno a Fratelli d’Italia, Lega (scontata pare quell’Autonomia) e Forza Italia. E due alle opposizioni. L’ultima nota è per il segretario del Consiglio regionale, Mauro Fasano, voluto dall’ex presidente dell’Aula, Alessandro Fermi e ora destinato, pare, a essere sostituito. Il suo contratto scade a dicembre.