"Gli autisti di Atm sono costretti da tempo a dover fare da buttafuori sui mezzi in servizio serale e notturno sotto allo sguardo attonito dei passeggeri. Ormai a loro rischio e pericolo devono persino svegliare chi, probabilmente in stato di alterazione, prende l’autobus come un dormitorio". Lo dice l’assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in merito alla segnalazione, con tanto di foto, di un passeggero del filobus 91. "L’autista durante il coprifuoco ha dovuto far scendere un immigrato che, arrivato al capolinea di Via Isonzo, continuava a dormire".

