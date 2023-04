Gli ambientalisti in piazza "No allo stadio del Milan sì al parco delle abbazie"

di Alessandra Zanardi

"No allo stadio, sì al parco delle abbazie". Comitati e associazioni ambientaliste sono scese in piazza per protestare contro l’ipotesi che l’area San Francesco, a San Donato, possa un domani ospitare un impianto sportivo di proprietà del Milan. È stato il club calcistico a manifestare un possibile interesse in questo senso, nell’ambito di un recente incontro con il Comune. Un’eventualità di fronte alla quale la cordata del no si è subito mobilitata anche attraverso un presidio, ieri alle 18.30, davanti alla stazione ferroviaria di San Donato.

"Di fronte all’arroganza di certi progetti, non possiamo starcene zitti - sono le parole di Giorgio Bianchini, presidente della sezione locale del Wwf -. La nostra associazione è contraria a ogni ulteriore erosione di suolo, figuriamoci ad un programma così impattante. Abbiamo iniziato ad esprimere contrarietà già a partire dagli anni Novanta, quando una variante urbanistica trasformò quell’area da agricola a edificabile". Nelle ipotesi, lo stadio potrebbe ospitare fino a 70mila spettatori, il doppio dell’attuale popolazione di San Donato. I timori riguardano soprattutto i contraccolpi sulla qualità di vita dei residenti, che sarebbero chiamati a convivere con flussi di tifosi in arrivo da ogni dove. "Le ricadute sul traffico e la viabilità sarebbero pesanti, tanto più che l’area, interclusa tra la ferrovia e i raccordi autostradali, è oggi di difficile accesso - ricorda Innocente Curci, presidente dell’associazione GreenSando -. Quel sito non solo si trova a 400 metri dall’abbazia e l’antico borgo di Chiaravalle, ma a poca distanza dal quartiere Santa Giulia, dov’è prevista la costruzione di un’arena per gli sport olimpici". Con le due strutture, stadio e arena, che verrebbero a trovarsi a soli tre chilometri di distanza l’una dall’altra, il Sud-Est Milanese si troverebbe gravato da un importante via vai di veicoli: da qui le perplessità.

Il progetto dello stadio sarebbe alternativo a un precedente programma di riqualificazione dell’area San Francesco, che sulla carta esiste ancora e prevede la costruzione di Sportlifecity, una cittadella dello sport comprensiva di un’arena da oltre 20mila posti. Gli ambientalisti sono però contrari anche a quest’ipotesi: "Vorremmo piuttosto che il sito ospitasse un parco - dice Fabrizio Cremonesi dell’associazione Noi -. Pensiamo a un percorso sterrato, circondato dal verde, per unire tra loro le abbazie di Chiaravalle e Viboldone con un passaggio anche nell’area della Campagnetta".

Intanto, ha raggiunto in pochi giorni quasi mille firme la petizione No allo stadio lanciata su change.org da Paolo Ceresa, della lista Greenland. Il tema continua ad alimentare anche il dibattito politico. I consiglieri comunali Gianfranco Ginelli (Pd) e Gina Falbo (Insieme per San Donato) hanno presentato una mozione, nella quale si chiede al consiglio comunale di esprimere la propria contrarietà all’impianto sportivo. "È del tutto evidente che non serve aspettare un progetto per comprendere che uno stadio di calcio avrebbe un impatto negativo enorme sulla qualità della vita di San Donato e dei suoi cittadini - commenta Ginelli -. Parliamo di una struttura tre volte più grande dell’arena che qualche operatore voleva realizzare sull’area San Francesco". Con la mozione si chiede "a coloro che rappresentano i cittadini in consiglio comunale di dire da quale parte vogliono stare".

Di proprietà privata, il sito San Francesco si estende su 30 ettari alla periferia di San Donato. Oltre a quest’area, il Milan sta valutando come possibili sedi di un proprio stadio l’ex ippodromo La Maura a Milano e le ex Falck di Sesto San Giovanni. Da un punto di vista burocratico la città dell’Eni sembra rappresentare l’opzione più snella poiché, sull’onda del programma Sportlifecity, l’area San Francesco ha già una vocazione sportiva. Non solo. A differenza dell’ex Falck di Sesto, un tempo sede delle più grandi acciaierie d’Italia, a San Donato non ci sarebbe la necessità di bonificare il terreno come passaggio preliminare alla costruzione dell’impianto.