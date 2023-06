Giuseppe Tallarita, l’agricoltore che si oppose alla ndrangheta: "Ucciso per il no a un malavitoso"

Peschiera Borromeo (Milano) – «Vi racconto la storia di una vittima innocente della mafia. Così ho voluto dare il mio contributo all’impegno contro la criminalità organizzata". Nel libro “Giuseppe Tallarita - Un sogno spezzato” – fresco di uscita e con la prefazione di Moni Ovadia – Valerio Esposti, lodigiano, dipendente del Comune di Peschiera Borromeo e già autore di diverse pubblicazioni, ripercorre la vicenda dell’agricoltore siciliano ucciso su mandato della Stidda per essersi opposto al passaggio abusivo di un gregge su un terreno di sua proprietà.

Il pastore al quale Tallarita aveva chiesto di non far transitare le pecore nel proprio campo divenne, negli anni, uno dei killer più spietati della malavita organizzata, capo degli stiddari del comprensorio di Gela. Il 28 settembre 1990, durante lo spostamento da un covo all’altro, il pastore killer passò dalla strada che costeggiava la tenuta di Tallarita, lo vide intento al lavoro e, ricordando la sua opposizione, diede ordine ai due sicari che lo scortavano di ucciderlo.

"Giuseppe era uomo semplice e giusto, padre di cinque figli, con un amore smisurato per la propria terra e la propria famiglia. Coltivava il sogno di godersi la vecchiaia e i nipoti in quella tenuta vicino al mare, dove invece ha trovato la morte – spiega l’autore –. La sua è stata una ribellione pacifica di fronte a un sopruso, una scelta netta a favore della legalità".

L’input per il libro è arrivato da Rosy Tallarita, che abita a Peschiera Borromeo e, nipote di Giuseppe, ha partecipato a diverse iniziative di sensibilizzazione e informazione che si sono svolte sul territorio. "“Vorrei parlarti di mio nonno”, mi ha detto un giorno Rosy. Tutto è iniziato da lì", racconta Esposti, che durante la stesura del volume si è recato nei luoghi dove avvennero i fatti e ha conosciuto i familiari della vittima. "Rispetto a quella di altre vittime della mafia, la storia di Tallarita è ancora poco conosciuta: anche per questo vale la pena tramandarla alle nuove generazioni. Non a caso, l’intento è portare il libro in scuole, teatri e oratori, per contribuire a tenere viva la memoria di Giuseppe".

Oltre a ripercorrere la vicenda dell’agricoltore di Butera, nel volume si ricostruiscono, con atti e documenti ufficiali, il contesto e il clima che si respiravano in Sicilia negli anni Ottanta e Novanta, caratterizzati da una forte e sanguinosa contrapposizione tra Cosa Nostra e la Stidda.