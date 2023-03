Giunta Vassallo, valzer di deleghe Lucia Rocca torna a fare l’assessore

di Roberta Rampini

Rientra in Giunta a Bollate con le deleghe a Sviluppo economico, Servizi demografici, Attuazione del programma e avvocatura, Lucia Rocca. L’assessore lo scorso dicembre aveva rimesso le deleghe al sindaco e si era autosospesa dal Pd, in seguito alle indagini su Fight Impunity, l’Asbl (Association sans but lucratif, l’equivalente delle nostre Onlus) fondata dall’ex eurodeputato dei Socialisti e Democratici, Pier Antonio Panzeri, arrestato in Belgio con l’accusa di corruzione e riciclaggio. Come si legge nel documento di fondazione della Fight Impunity depositato in Belgio, la Rocca è uno dei cofondatori dell’Ong nata ufficialmente il 25 settembre 2019 e ricopre il ruolo di tesoriere. La Fight Impunity, come si legge sul sito, è dedita alla lotta all’impunità per gravi violazioni dei diritti umani o crimini contro l’umanità. Secondo quanto emerge dalle indagini sarebbe centro di smistamento di tangenti, provenienti da Qatar e Marocco e distribuite nel Parlamento Ue dopo essere transitate, schermate, dai conti correnti della Ong paladina dei diritti umani. Seppur non indagata, l’assessore aveva fatto un passo indietro dalla giunta comunale, anche per evitare speculazioni politiche.

Ieri il sindaco Francesco Vassallo, l’ha riammessa nell’esecutivo e ha ridistribuito le deleghe. "Quando l’assessore Rocca ha deciso di autosospendersi avevo accettato la sua decisione dicendo che avremmo valutato la sua posizione in base agli sviluppi delle indagini - spiega il primo cittadino bollatese - in questi mesi non sono emersi elementi a suo carico, non è mai stata ascoltata ne tantomeno chiamata a testimoniare da parte degli inquirenti, anche se l’inchiesta è ancora in corso ritengo che ci sono le condizioni perché riprenda il suo lavoro in Giunta". E così da ieri la Rocca è tornata sulla poltrona di assessore con una ridistribuzione di deleghe anche per altri assessori, Giuseppe De Ruvo si occuperà di Sicurezza urbana, Protezione civile, Mobilità e Trasporto pubblico locale, il vicesindaco Alberto Grassi ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Manutenzione immobili pubblici. "Il ritorno dell’assessore garantisce anche la parità di genere in Giunta, nessuno dei due sessi infatti può essere rappresentato in misura inferiore al 40% - conclude il sindaco - volevo evitare che mi venisse contestato il mancato rispetto di questo principio. Quindi o lei o un nuovo assessore. La scelta è stata inevitabile, ad oggi ci sono tutte le condizioni per far rientrare Rocca".