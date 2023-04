Giunta Stucchi al termine "Il principale obiettivo è stato quello di abbattere gli steccati"

Ultimo consiglio comunale fissato per giovedì sera, e la giunta Stucchi si prepara, almeno su questo fronte, all’uscita di scena. Comunicazioni, rendiconto di gestione, una rettifica sull’Imu e alcune mozioni "residuo" di sedute precedenti a chiudere le attività consiliari. Intanto è pronta, e pubblicata, la relazione di fine mandato. Documento da normativa, raffica di numeri e tabelle relativi al quinquennio: andamento demografico, situazione di cassa, risultati raggiunti, opere realizzate, politica fiscale, equilibri di bilancio. "Tutto da protocollo - così il sindaco uscente, Angelo Stucchi - e da normativa. C’è un format. Ma a me i numeri interessano relativamente. Il mio principale obiettivo, in questi anni di lavoro per la città, è stato quello di favorire le relazioni, abbattere steccati fra cittadini e accorciare distanze""i prepara, il sindaco, a proferire il suo saluto ai consiglieri. "Sebbene non sia, ancora, il momento di salutare - precisa - . Formalmente resto in carica sino al giuramento del nuovo sindaco". In consiglio sarà dato anche un ultimo, importante appuntamento: "Non anticipo per correttezza molto. Ma vi sarà un momento di saluto e di ringraziamento da parte mia, meno istituzionale e più personale". La relazione depositata si apre con una protocollare "fotografia" della città per dimensioni e numeri, dal 2018 ad oggi. Circa 20 mila 700 abitanti ad inizio esercizio, 21.207 oggi. Poi la struttura, 98 dipendenti comunali ad oggi, pochi di più rispetto a cinque anni fa. Il contesto in cui si è amministrato, reso difficoltoso da pandemia, guerra, rincari. In primo piano, costantemente, "la necessità di dover fare delle scelte sui servizi da erogare, cercando di salvaguardare prima di tutto quelli rivolti alle situazioni di maggior fragilità". Di seguito risultati e numeri di settore in settore: sociale, scuola, cultura, sicurezza. E naturalmente opere. Fra queste molto impegnative il centro sportivo, il cimitero da ultimare, e alcuni restauri chiave, in primis Casa Busca (che passa ai futuri amministratori) e il Molino Vecchio. "Vorrei dire ancora - così Stucchi - che la città non si può fotografare con i numeri. Bilanci e opere sono in qualche modo il dovere di chi amministra. Ma io ho sempre considerato le relazioni il terreno d’investimento numero uno". Monica Autunno