Giunta Ferretti esce Cacucci entra Cariello

Nuovo ingresso nella Giunta comunale. Il sindaco Gianni Ferretti ridisegna l’esecutivo dopo l’uscita dell’assessore Maira Cacucci, dimissionaria poiché eletta consigliere in Regione Lombardia alle ultime elezioni regionali. Al suo posto è stato nominato Ivan Cariello che da oggi assume le deleghe alla Pubblica istruzione, Commercio e Attività produttive. Nato nel 1981, libero professionista e rappresentante di una società immobiliare, Ivan Cariello ha alle spalle una significativa esperienza come consigliere per la lista Fratelli d’Italia. "Al nuovo componente della Giunta vanno il caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte dell’amministrazione comunale - dichiara il sindaco Gianni Ferretti -. Ivan Cariello ha una approfondita conoscenza della macchina amministrativa e una consolidata dimestichezza con il territorio. Sono certo che saprà svolgere al meglio il compito a cui è stato chiamato e il suo impegno sarà un supporto prezioso all’interno del nostro programma". "Mi preme ringraziare prima di tutto il sindaco e tutta la giunta per la fiducia e la stima che hanno dimostrato nei miei confronti" - ha commentato Ivan Cariello. Mas.Sag.